Дощ в одному регіоні. Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Хмарно з проясненнями. Без опадів, лише на півдні Одещини дощ.

У західних, північних та центральних областях вночі та вранці туман. Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, у південних областях та в Криму 2-7° тепла; вдень 3-8° тепла, на Закарпатті та в південній частині 7-12°.

Погода у Києві та області

Хмарно з проясненнями, без опадів. Вночі та вранці туман, видимість 200-500 метрів.

Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 3-8° тепла; у Києві вночі 0-2°, вдень 6-8° тепла.

Погода в Україні 10 листопада (facebook.com/UkrHMC)