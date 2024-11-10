Дощ в одному регіоні. Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Сьогодні, 10 листопада, дощі можливі лише в одній області. Також у Києві та регіоні очікується сильний туман.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".
Хмарно з проясненнями. Без опадів, лише на півдні Одещини дощ.
У західних, північних та центральних областях вночі та вранці туман. Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с.
Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, у південних областях та в Криму 2-7° тепла; вдень 3-8° тепла, на Закарпатті та в південній частині 7-12°.
Хмарно з проясненнями, без опадів. Вночі та вранці туман, видимість 200-500 метрів.
Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 3-8° тепла; у Києві вночі 0-2°, вдень 6-8° тепла.
Погода в Україні 10 листопада (facebook.com/UkrHMC)
Тайфун Yinxing, який розвинувся на сході Філіппін 4 листопада, набув потужності та рухався на захід, наближаючись до північно-східних регіонів Філіппін. Ураган мав максимальні пориви вітру до 120 км/год.
За прогнозами, до 7-8 листопада тайфун мав досягти північного узбережжя Філіппін, зокрема провінції Кагаян, де мав спричинити сильні дощі, сильний вітер та потенційні затоплення.
Нагадаємо, у серпні тайфун "Шаньшань" завдав серйозних ударів по південному заходу Японії, спричинивши масові евакуації, значні пошкодження інфраструктури та людські жертви. Було відомо про трьох загиблих.
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