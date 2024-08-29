Через тайфун "Шаньшань" в Японії евакуювали мільйони осіб, відомо про 3 загиблих

Тайфун "Шаньшань" сьогодні завдав серйозних ударів по південному заходу Японії, спричинивши масові евакуації, значні пошкодження інфраструктури та людські жертви. Відомо про 3 загиблих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

У четвер мільйони громадян Японії отримали розпорядження евакуюватися зі своїх домівок через сильні вітри та проливні дощі, які залишили без електропостачання тисячі будинків, паралізували авіа та залізничні рейси а також змусили зупинити роботу великих промислових підприємств.

Станом на зараз повідомляється про щонайменше 3 загиблих і 45 поранених внаслідок стихії. За даними енергетичної компанії Kyushu Electric Power Co, близько 230 000 домогосподарств у 7 префектурах були знеструмлені.

Головний секретар кабінету міністрів Йосімаса Хаясі заявив, що окрім загибелі 3 людей, 1 громадянин пропав безвісти.

Влада Японії попереджає, що тайфун може стати одним із найпотужніших, які коли-небудь мали місце у цьому регіоні.

Через тайфун великі компанії, такі як Toyota, Nissan, Honda, а також виробники мікросхем Renesas і Tokyo Electron, тимчасово призупинили роботу на своїх заводах.

Відомо, що атомна електростанція Сендай, розташована у місті Сацумасендай, не зазнала пошкоджень і продовжує функціонувати у звичайному режимі.

Вітри наразі досягають швидкості в 50 метрів на секунду (180 км/год). Вони рухаються на північ, наближаючись до міста Унзен у префектурі Нагасакі.

За словами місцевого жителя Томокі Маеди, співробітника похоронного бюро, який перебував у катафалку під час удару стихії, тайфун завдав руйнівних пошкоджень місту Міядзакі, зруйнувавши стіни та вибивши вікна в багатьох будівлях.

"Я ніколи не відчував такого сильного вітру чи торнадо за свій 31 рік життя", - зазначив він.

Тайфун "Шаньшань" в Японії

Вчора ми повідомляли про те, що через стихію вже були скасовані рейси авіакомпаній, а також було призупинено залізничне сполучення у деяких регіонах. Було відомо про наказ евакуювати 800 000 жителів на острові Кюсю та центральних префектур Айчі та Сізуока, однак сьогодні ця кількість вже була збільшена.

Синоптики попереджають, що тайфун може сьогодні наблизитися до центральних і східних регіонів країни.