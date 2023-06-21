ua ru
Ср, 21 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Дощі ніяк не вщухнуть. Синоптики розповіли, де сьогодні чекати негоди

Новость на русском →
Середа 21 червня 2023 07:00
Дощі ніяк не вщухнуть. Синоптики розповіли, де сьогодні чекати негоди Фото: синоптики дали прогноз погоди на сьогодні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У середу, 21 червня, майже по всій Україні очікуються дощі та грози. При цьому температура сягатиме +29 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

В Україні мінлива хмарність.

Вночі місцями у північних, центральних та східних регіонах, а вдень по Україні, крім більшості західних та північних областей, очікуються короткочасні дощі та грози.

На заході вночі та вранці місцями туман.

Температура вночі 14-19°, на заході 10-15°; вдень 24-29°; в Карпатах вночі 8-13°, вдень 17-22°. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

Дощі ніяк не вщухнуть. Синоптики розповіли, де сьогодні чекати негоди

Погода в Києві

В столиці та Київській області мінлива хмарність.

Вночі місцями короткочасний дощ, гроза. Але вдень без опадів.

Температура у Києві вночі 16-18°, вдень 26-28°. По області вночі 14-19°, вдень 24-29°. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Дощі ніяк не вщухнуть. Синоптики розповіли, де сьогодні чекати негоди

Додамо, що за прогнозами, цього тижня погода в Україні також буде дощовою. При цьому температура підніметься до +30 градусів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Гідрометцентр Погода в Україні Погода в Києві
NEWS
Посольство України вивезло з Угорщини трьох військовополонених
Посольство України вивезло з Угорщини трьох військовополонених
DAILY
Кандидат на захист. Чому Україні не було місця в НАТО і що змінила війна з Росією
Дмитро Левицький, Мілан Лєліч Кандидат на захист. Чому Україні не було місця в НАТО і що змінила війна з Росією