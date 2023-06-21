Дожди никак не утихнут. Синоптики рассказали, где сегодня ждать непогоду
В среду 21 июня почти по всей Украине ожидаются дожди и грозы. При этом температура будет достигать +29 градусов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
В Украине переменная облачность.
Ночью в северных, центральных и восточных регионах, а днем по Украине, кроме большинства западных и северных областей, ожидаются кратковременные дожди и грозы.
На западе ночью и утром местами туман.
Температура ночью 14-19°, на западе 10-15°; днем 24-29°; в Карпатах ночью 8-13°, днем 17-22°. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.
Погода в Киеве
В столице и Киевской области переменная облачность.
Ночью кратковременный дождь, гроза. Но днем без осадков.
Температура в Киеве ночью 16-18°, днем 26-28°. По области ночью 14-19°, днем 24-29°. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.
По прогнозам, на этой неделе погода в Украине также будет дождливой. При этом температура поднимется до +30 градусов.
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