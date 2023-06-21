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Дожди никак не утихнут. Синоптики рассказали, где сегодня ждать непогоду

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Среда 21 июня 2023 07:00
Дожди никак не утихнут. Синоптики рассказали, где сегодня ждать непогоду Фото: синоптики дали прогноз погоды на сегодня (Виталий Носач, РБК-Украина).
Автор: Елизавета Драбкина

В среду 21 июня почти по всей Украине ожидаются дожди и грозы. При этом температура будет достигать +29 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

В Украине переменная облачность.

Ночью в северных, центральных и восточных регионах, а днем по Украине, кроме большинства западных и северных областей, ожидаются кратковременные дожди и грозы.

На западе ночью и утром местами туман.

Температура ночью 14-19°, на западе 10-15°; днем 24-29°; в Карпатах ночью 8-13°, днем 17-22°. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

Дожди никак не утихнут. Синоптики рассказали, где сегодня ждать непогоду

Погода в Киеве

В столице и Киевской области переменная облачность.

Ночью кратковременный дождь, гроза. Но днем без осадков.

Температура в Киеве ночью 16-18°, днем 26-28°. По области ночью 14-19°, днем 24-29°. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Дожди никак не утихнут. Синоптики рассказали, где сегодня ждать непогоду

По прогнозам, на этой неделе погода в Украине также будет дождливой. При этом температура поднимется до +30 градусов.

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