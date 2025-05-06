Дощі накриють всю Україну. Де опадів не буде 6 травня

Погода в Україні

Весь найближчий робочий тиждень в Україні буде холодно. Очікуються дощі з грозами, низька, але плюсова температура вночі, а вдень не вище +23 градусів.

Раніше синоптики вже попереджали про похолодання. Тому воно не стало несподіванкою.

Детальніше про погоду цього тижня - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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