Дожди накроют всю Украину. Где осадков не будет 6 мая

Погода в Украине

Всю ближайшую рабочую неделю в Украине будет холодно. Ожидаются дожди с грозами, низкая, но плюсовая температура ночью, а днем не выше +23 градусов.

Ранее синоптики уже предупреждали про похолодание. Поэтому оно не стало неожиданностью.

Подробнее о погоде на этой неделе - читайте в материале РБК-Украина.

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