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Дощі накриють низку областей, у Карпатах мокрий сніг: прогноз погоди на сьогодні

07:00 26.10.2026 Пн
2 хв
aimg Тетяна Степанова
Ілюстративне фото: синоптики дали прогноз погоди в Україні на 26 жовтня (колаж РБК-Україна)

В Україні сьогодні, 26 жовтня, похолоднішає до +16°. У низці регіонів очікуються дощі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

Сьогодні в Україні буде хмарно з проясненнями.

У західних областях помірний, вдень на Закарпатті та Прикарпатті місцями значний дощ, в Житомирській, Вінницькій, Київській та Одеській областях невеликий дощ. На решті території без опадів.

У південно-західній частині країни вранці місцями туман.

Вітер південно-східний, на заході країни - західний, 5-10 м/с.

Температура вдень 11-16°, у західних областях 7-12°.

В Карпатах дощ та мокрий сніг, вдень місцями значні опади, температура 0-5° тепла.

Фото: якою буде погода в Україні 26 жовтня (інфографіка РБК-Україна)

Погода у Києві

У Києві та області сьогодні буде марно з проясненнями. Місцями невеликий дощ.

Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Температура по області вдень 11-16°, у Києві близько 14-16°.

Нагадаємо, поки в Україні утримується відносне тепло, Європа готується до перших проявів зими. Виходячи з попередніх прогнозів, вже незабаром місцями може випасти чимало снігу.

Також раніше синоптики прогнозували похолодання в Україні в середині жовтня. Узахідних областях можливі локальні заморозки на поверхні ґрунту, однак передумов для стихійних заморозків немає.

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