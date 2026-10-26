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Дожди накроют ряд областей, в Карпатах мокрый снег: прогноз погоды на сегодня

07:00 26.10.2026 Пн
1 мин
aimg Татьяна Степанова
Иллюстративное фото: синоптики дали прогноз погоды в Украине на 26 октября (коллаж РБК-Украина)

В Украине сегодня, 26 октября, похолодает до +16°. В ряде регионов ожидаются дожди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

Сегодня в Украине облачно с прояснениями.

В западных областях умеренный, днем в Закарпатье и Прикарпатье местами дождь, в Житомирской, Винницкой, Киевской и Одесской областях небольшой дождь. На остальной территории без осадков.

В юго-западной части страны утром местами туман.

Ветер юго-восточный, на западе страны западный, 5-10 м/с.

Температура днем 11-16°, в западных областях 7-12°.

В Карпатах дождь и мокрый снег, днем местами осадки, температура 0-5° тепла.

Фото: какой будет погода в Украине 26 октября (инфографика РБК-Украина)

Погода в Киеве

В Киеве и области сегодня будет бесполезно с прояснениями. Местами небольшой дождь.

Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура по области днем 11-16 °, в Киеве около 14-16 °.

Напомним, пока в Украине удерживается относительное тепло, Европа готовится к первым проявлениям зимы. Исходя из предварительных прогнозов, уже вскоре местами может выпасть немало снега.

Также ранее синоптики прогнозировали похолодание в Украине в середине октября. В западных областях возможны локальные заморозки на поверхности почвы, однако предпосылок для стихийных заморозков нет.

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