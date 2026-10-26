Дожди накроют ряд областей, в Карпатах мокрый снег: прогноз погоды на сегодня

Напомним, пока в Украине удерживается относительное тепло, Европа готовится к первым проявлениям зимы. Исходя из предварительных прогнозов, уже вскоре местами может выпасть немало снега.

Также ранее синоптики прогнозировали похолодание в Украине в середине октября. В западных областях возможны локальные заморозки на поверхности почвы, однако предпосылок для стихийных заморозков нет.