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Дощі накриють більшість областей України: якою буде погода 28 жовтня

07:00 28.10.2026 Ср
2 хв
aimg Марія Науменко
Фото: люди під парасолькою під час дощу в осінню погоду (Getty Images)

У середу, 28 жовтня, в Україні переважатиме хмарна погода з проясненнями. У більшості областей синоптики прогнозують невеликі дощі, а на півдні місцями опади будуть помірними.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням дані Укргідрометцентру.

За прогнозом синоптиків, невеликі дощі очікуються на більшій частині території країни. Без опадів має бути у східних областях, а також у більшості західних регіонів. На півдні місцями дощитиме сильніше.

У Карпатах можливий туман.

Вітер переважатиме північно-східний, зі швидкістю 7-12 м/с. У південно-східній частині України місцями прогнозують пориви до 15-20 м/с.

Удень температура повітря в більшості областей становитиме від +9°С до +14°С. На Закарпатті та півдні країни буде тепліше - від +12°С до +17°С.

Фото: якою буде погода в Україні 28 жовтня (інфографіка РБК-Україна)

Погода в Києві та області

У Києві та Київській області 28 жовтня буде хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують невеликий дощ.

Вітер північно-східний, зі швидкістю 7-12 м/с.

Удень у Київській області температура повітря становитиме від +9°С до +14°С. У столиці очікується від +10°С до +12°С.

Нагадаємо, наприкінці жовтня в Україні очікується поступове зниження температури до кліматичної норми. За словами начальниці відділу взаємодії зі ЗМІ Укргідрометцентру Наталії Птухи, відчутніше похолодання прогнозують з 29 жовтня.

Водночас різких температурних контрастів і морозів поки не очікують. За попередньою оцінкою синоптиків, у листопаді та взимку середня температура повітря може бути на 1–2°C вищою за кліматичну норму.

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