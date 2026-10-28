Дожди накроют большинство областей Украины: какой будет погода 28 октября

По прогнозу синоптиков, небольшие дожди ожидаются на большей части территории страны. Без осадков должно быть в восточных областях, а также в большинстве западных регионов. На юге местами дождь будет сильнее.

В Карпатах возможен туман.

Ветер будет преобладать северо-восточный, со скоростью 7-12 м/с. В юго-восточной части Украины местами прогнозируют порывы до 15-20 м/с.

Днем температура воздуха в большинстве областей будет составлять от +9°С до +14°С. В Закарпатье и юге страны будет теплее - от +12°С до +17°С.

Фото: какой будет погода в Украине 28 октября (инфографика РБК-Украина)

Погода в Киеве и области

В Киеве и Киевской области 28 октября облачно с прояснениями. Синоптики прогнозируют небольшой дождь.

Ветер северо-восточный, со скоростью 7-12 м/с.

Днем в Киевской области температура воздуха будет от +9°С до +14°С. В столице ожидается от +10 до +12°С.