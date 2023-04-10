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Дощі, місцями з мокрим снігом та штормовий вітер: прогноз погоди на тиждень

Фото: в Україні очікуються дощі, місцями з мокрим снігом та штормовий вітер (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

В Україні цього робочого тижня очікуються дощі, місцями з мокрим снігом. При цьому очікуються сильні пориви вітру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз Укргідрометцентру у Facebook.

Так, завтра в південній частині, вдень і в центральних та східних областях, очікуються дощі. Синоптики повідомили, що в середу і в четвер місцями можливі дощі, а в Карпатах із мокрим снігом.

Вітер північних напрямків, 5-10 м/с, 11-12 квітня у південних та східних областях місцями очікуються пориви вітру до 15-20 м/с.

Температура повітря вночі очікується в межах +3 +9° градусів, а вдень +12 +17.

У середу, 12 квітня, у західних, північних та більшості центральних областей прогнозується +8 +13 градусів. Водночас на високогір'ї Карпат вночі очікується близько 0, а вдень +3 +8.

У четвер, 13 квітня, синоптики прогнозують до +12 градусів.

Нагадаємо, 10-11 квітня в Україні можливе сходження лавин у двох областях. Українців просять утриматися від походів у гори.

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