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Дожди, местами с мокрым снегом и штормовой ветер: прогноз погоды на неделю

Фото: в Украине ожидаются дожди, местами с мокрым снегом и штормовой ветер (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В Украине на этой рабочей неделе ожидаются дожди, местами с мокрым снегом. При этом ожидаются сильные порывы ветра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз Укргидрометцентра в Facebook.

Так, завтра в южной части, днем и в центральных и восточных областях, ожидаются дожди. Синоптики сообщили, что в среду и в четверг местами возможны дожди, а в Карпатах с мокрым снегом.

Ветер северных направлений, 5-10 м/с, 11-12 апреля в южных и восточных областях местами ожидаются порывы ветра до 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью ожидается в пределах +3 +9° градусов, а днем +12 +17.

В среду, 12 апреля, в западных, северных и большинстве центральных областей прогнозируется +8 +13 градусов. При этом на высокогорье Карпат ночью ожидается около 0, а днем +3 +8.

В четверг, 13 апреля, синоптики прогнозируют до +12 градусов.

Напомним, 10-11 апреля в Украине возможен сход лавин в двух областях. Украинцев просят воздержаться от походов в горы.

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