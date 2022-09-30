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Дощі, а місцями грози та туман: якою буде погода в Україні сьогодні

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Україна, П'ятниця 30 вересня 2022 07:00
Дощі, а місцями грози та туман: якою буде погода в Україні сьогодні Фото: частину України сьогодні накриють дощі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Сьогодні, 30 вересня, погода в Україні буде вологою у деяких регіонах. Також місцями очікують грози та туман.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За даними синоптиків, сьогодні частину нашої країни накриють дрібні дощі. Вдень сухо буде у більшості північних, Вінницькій, Одеській та Миколаївській областях. Вночі без опадів у східних областях та Приазов'ї.

Крім того, подекуди прогнозуються грози, а на заході місцями туман. Вітер південно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

На решті території буде суха погода, але хмарна з проясненнями.

Температура повітря складатиме в середньому вночі +8 +13 градусів, а вдень +18 +23 градуси. На крайньому заході України до +19, а у південній частині вночі стовпчики термометрів покажуть до +17, вдень до +27 градусів.

Погода в Києві

У столиці та Київській області сьогодні вночі прогнозуються дощі, вдень - сухо. Вітер південно-західний до 10 м/с. Вночі температура буде +11 +13 градусів. Вдень повітря прогріється до +20 градусів.

Нагадаємо, нещодавно в Укргідрометцентрі повідомили про те, якою буде погода в жовтні.

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