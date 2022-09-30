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Дожди, а местами грозы и туман: какой будет погода в Украине сегодня

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Украина, Пятница 30 сентября 2022 07:00
Дожди, а местами грозы и туман: какой будет погода в Украине сегодня Фото: часть Украины сегодня накроют дожди (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Сегодня, 30 сентября, погода в Украине будет влажной в некоторых регионах. Также местами ожидаются грозы и туман.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня часть нашей страны накроют мелкие дожди. Днем будет сухо в большинстве северных, Винницкой, Одесской и Николаевской областях. Ночью без осадков в восточных областях и в Приазовье.

Кроме того, местами прогнозируются грозы, а на западе туман. Ветер юго-западный со скоростью 5-10 м/с.

На остальной территории будет сухая погода, но облачная с прояснениями.

Температура воздуха будет составлять в среднем ночью +8 +13 градусов, а днем +18 +23 градуса. На крайнем западе Украины до +19, а в южной части ночью столбики термометров покажут до +17, днем до +27 градусов.

Погода в Киеве

В столице и Киевской области сегодня ночью прогнозируются дожди, днем - сухо. Ветер юго-западный до 10 м/с. Ночью температура будет +11 +13 градусов. Днем воздух прогреется до +20 градусов.

Напомним, недавно в Укргидрометцентре сообщили о том, какой будет погода в октябре.

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