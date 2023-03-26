Дощі, а місцями грози: якої погоди очікувати в Україні сьогодні

Погода в Україні

За даними синоптиків, сьогодні в країні на більшій території пройдуть дощі, подекуди з грозами. При цьому в Карпатах дощ можливий з переходом в сніг.

Вітер буде південно-західних та західних напрямків, швидкістю 5-12 м/с.

Температура повітря становитиме:

у північних областях вночі +6 +9 градусів, вдень +10 +14,

на заході вночі +4 +7, а вдень +10 +13 градусів;

у східних областях вночі +4 +6 градусів, вдень +15 +18;

на півдні країни вночі +6 +8, а вдень +12 +14 градусів;

у центральних областях вночі +6 +8 градусів, вдень +13 +15.

Погода в Києві

Сьогодні в столиці хмарно з проясненнями та дощ. Вітер західний, південно-західний 7-12 м/с. Стовпчики термометрів вночі покажуть +7 +9, а вдень +11 +13 градусів.

Нагадаємо, раніше синоптики розповіли, що в Україну прийде похолодання і назвали дату.

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