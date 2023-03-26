Дощі, а місцями грози: якої погоди очікувати в Україні сьогодні

Погода в Україні сьогодні, 26 березня буде переважно дощовою. Місцями разом з опадами можливі й грози.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
За даними синоптиків, сьогодні в країні на більшій території пройдуть дощі, подекуди з грозами. При цьому в Карпатах дощ можливий з переходом в сніг.
Вітер буде південно-західних та західних напрямків, швидкістю 5-12 м/с.
Температура повітря становитиме:
Сьогодні в столиці хмарно з проясненнями та дощ. Вітер західний, південно-західний 7-12 м/с. Стовпчики термометрів вночі покажуть +7 +9, а вдень +11 +13 градусів.
Нагадаємо, раніше синоптики розповіли, що в Україну прийде похолодання і назвали дату.
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