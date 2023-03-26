Дожди, а местами грозы: какой погоды ожидать в Украине сегодня

Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня в стране на большей территории пройдут дожди, иногда с грозами. В Карпатах дождь возможен с переходом в снег.

Ветер будет юго-западным и западным направлениям, скоростью 5-12 м/с.

Температура воздуха будет составлять:

в северных областях ночью +6 +9 градусов, днем +10 +14,

на западе ночью +4 +7, а днем +10 +13 градусов;

в восточных областях ночью +4 +6 градусов, днем +15 +18;

на юге страны ночью +6 +8, а днем +12 +14 градусов;

в центральных областях ночью +6 +8 градусов, днем +13 +15.

Погода в Киеве

Сегодня в столице облачно с прояснениями. Ветер западный, юго-западный, 7-12 м/с. Столбики термометров ночью покажут +7 +9, а днем +11 +13 градусов.

Напомним, ранее синоптики рассказали, что в Украину придет похолодание и назвали дату.

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