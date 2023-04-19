UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Дощі, місцями з грозами: якою буде погода в Україні завтра

Фото: завтра Україну знову накриють дощі (УНІАН)
Автор: Наталія Юрченко

Погода в Україні завтра, 20 квітня, буде дощовитою, а місцями навіть очікуються грози. Температура повітря вдень та вночі буде з позначкою плюс.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр у Facebook.

Погода в Україні

За даними синоптиків, завтра по всій Україні хмарно з проясненнями. Майже всі області накриють помірні дощі, а на заході прогнозуються невеликі опади. Жителів півдня України попереджають про грози.

Вітер переважно північно-східний зі швидкістю 7-12 м/с.

Стовпчики термометрів покажуть вночі +3 +8 градусів, а вночі повітря погріється до +8 +13 градусів. На Закарпатті вдень буде до +14 +19 градусів.

На високогір'ї Карпат завтра невеликий дощ, вночі - мокрий сніг. Температура повітря вночі від 0 до +5, а вдень до +8 градусів.

Погода у Києві

У столиці завтра хмарно з проясненнями. Вночі та вдень можливий дощ. Вітер північно-східний, 7-12 м/с.

Температура повітря у Києві вночі опуститься до +6 +8 градусів, а вдень потепліє до +10 +12 градусів.

Нагадаємо, у Києві повідомили, що паводок зменшується, а вода почала відступати.

Варто зазначити, що українців просять не підніматися в гори через загрозу сходження лавин.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в УкраїніПогода в КиєвіГідрометцентр