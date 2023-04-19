Дожди, местами с грозами: какой будет погода в Украине завтра

Погода в Украине

По данным синоптиков, завтра по всей Украине облачно с прояснениями. Почти все области накроют умеренные дожди, а на западе прогнозируются небольшие осадки. Жителей юга Украины предупреждают о грозах.

Ветер преимущественно северо-восточный со скоростью 7-12 м/с.

Столбики термометров покажут ночью +3 +8 градусов, а ночью воздух погреется до +8 +13 градусов. На Закарпатье днем будет до +14 +19 градусов.

На высокогорье Карпат завтра небольшой дождь, ночью - мокрый снег. Температура воздуха ночью от 0 до +5, а днем до +8 градусов.

Погода в Киеве

В столице завтра облачно с прояснениями. Ночью и днем возможен дождь. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.

Температура воздуха в Киеве ночью опустится до +6 +8 градусов, а днем потеплеет до +10 +12 градусов.