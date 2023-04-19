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Дощі, місцями з грозами: якою буде погода в Україні завтра

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Україна, Середа 19 квітня 2023 14:41
Дощі, місцями з грозами: якою буде погода в Україні завтра Фото: завтра Україну знову накриють дощі (УНІАН)
Автор: Наталія Юрченко

Погода в Україні завтра, 20 квітня, буде дощовитою, а місцями навіть очікуються грози. Температура повітря вдень та вночі буде з позначкою плюс.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр у Facebook.

Погода в Україні

За даними синоптиків, завтра по всій Україні хмарно з проясненнями. Майже всі області накриють помірні дощі, а на заході прогнозуються невеликі опади. Жителів півдня України попереджають про грози.

Вітер переважно північно-східний зі швидкістю 7-12 м/с.

Стовпчики термометрів покажуть вночі +3 +8 градусів, а вночі повітря погріється до +8 +13 градусів. На Закарпатті вдень буде до +14 +19 градусів.

На високогір'ї Карпат завтра невеликий дощ, вночі - мокрий сніг. Температура повітря вночі від 0 до +5, а вдень до +8 градусів.

Дощі, місцями з грозами: якою буде погода в Україні завтра

Погода у Києві

У столиці завтра хмарно з проясненнями. Вночі та вдень можливий дощ. Вітер північно-східний, 7-12 м/с.

Температура повітря у Києві вночі опуститься до +6 +8 градусів, а вдень потепліє до +10 +12 градусів.

Нагадаємо, у Києві повідомили, що паводок зменшується, а вода почала відступати.

Варто зазначити, що українців просять не підніматися в гори через загрозу сходження лавин.

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