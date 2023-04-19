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Дожди, местами с грозами: какой будет погода в Украине завтра

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Украина, Среда 19 апреля 2023 14:41
Дожди, местами с грозами: какой будет погода в Украине завтра Фото: завтра Украину снова накроют дожди (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Погода в Украине завтра, 20 апреля, будет дождливая, а местами даже ожидаются грозы. Температура воздуха днем и ночью будет с отметкой плюс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр в Facebook.

Погода в Украине

По данным синоптиков, завтра по всей Украине облачно с прояснениями. Почти все области накроют умеренные дожди, а на западе прогнозируются небольшие осадки. Жителей юга Украины предупреждают о грозах.

Ветер преимущественно северо-восточный со скоростью 7-12 м/с.

Столбики термометров покажут ночью +3 +8 градусов, а ночью воздух погреется до +8 +13 градусов. На Закарпатье днем будет до +14 +19 градусов.

На высокогорье Карпат завтра небольшой дождь, ночью - мокрый снег. Температура воздуха ночью от 0 до +5, а днем до +8 градусов.

Дожди, местами с грозами: какой будет погода в Украине завтра

Погода в Киеве

В столице завтра облачно с прояснениями. Ночью и днем возможен дождь. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.

Температура воздуха в Киеве ночью опустится до +6 +8 градусов, а днем потеплеет до +10 +12 градусов.

Напомним, в Киеве сообщили, что паводок уменьшается, а вода начала отступать.

Стоит отметить, что украинцев просят не подниматься в горы из-за угрозы схождения лавин.

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