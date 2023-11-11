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Дощі майже по усій території України, місцями пориви вітру: погода на завтра

Фото: погода на завтра (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Завтра, 12 листопада, в низці областей України очікуються значні дощі. Також попереджають про пориви вітру.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на український гідрометеорологічний центр.

"Дощі, в центральних, північних областях, вночі і у південній частині значні дощі", - пише пресслужба.

Зазначається, що вітер південно-західний з переходом у західних, а вдень і в північних областях на північно-західний, 9-14 м/с, в Україні пориви 15-22 м/с, у південній, східній частині та в центральних областях країни пориви сильного вітру 25-30 м/с.

Температура:

  • на заході коливатиметься від +3 до +5 вночі й від +5 до +8 вдень;
  • на півночі коливатиметься від +6 до +9 вночі й від +6 до +10 вдень;
  • на півдні коливатиметься від +10 до +14 вночі й від +12 до +18 вдень;
  • на сході коливатиметься від +6 до +12 вночі й від +13 до +15 вдень.

Фото: погода на 12 листопада (meteo.gov.ua)

Погода в Києві та області

"Хмарно, вночі значний дощ. Вдень дощ. Вітер південно-західний  з переходом на північно-західний, 9-14 м/с, вдень пориви 15-20 м/с.", - пише пресслужба.

Температура в області вночі та вдень +4 - +9, а в Києві - +7 - +9 відповідно. 

Попередження про негоду 

"Попередження про небезпечні метеорологічні явища. 12 листопада пориви вітру 15-20 м/с. І рівень небезпечності, жовтий", - додає пресслужба. 

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Погода в УкраїніГідрометцентр