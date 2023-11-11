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Дожди по всей территории Украины, местами порывы ветра: погода на завтра 12 ноября

Фото: погода на завтра (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Завтра, 12 ноября, в ряде областей Украины ожидаются сильные дожди. Также предупреждают о порывах ветра.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на украинский гидрометеорологический центр.

"Дожди, в центральных, северных областях, ночью и в южной части значительные дожди", - пишет пресс-служба.

Отмечается, что ветер юго-западный с переходом в западных, а днем и в северных областях на северо-западный, 9-14 м/с, в Украине порывы 15-22 м/с, в южной, восточной части и в центральных областях страны порывы сильного ветра 25-30 м/с.

Температура:

  • на западе будет колебаться от +3 до +5 ночью и от +5 до +8 днем;
  • на севере будет колебаться от +6 до +9 ночью и от +6 до +10 днем;
  • на юге будет колебаться от +10 до +14 ночью и от +12 до +18 днем;
  • на востоке будет колебаться от +6 до +12 ночью и от +13 до +15 днем.

Фото: погода на 12 ноября (meteo.gov.ua)

Погода в Киеве и области

"Облачно, ночью значительный дождь. Днем дождь. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 9-14 м/с, днем порывы 15-20 м/с.", - пишет пресс-служба.

Температура в области ночью и днем +4 - +9, а в Киеве - +7 - +9 соответственно. 

Предупреждение о непогоде 

"Предупреждение об опасных метеорологических явлениях. 12 ноября порывы ветра 15-20 м/с. И уровень опасности, желтый", - добавляет пресс-служба.

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