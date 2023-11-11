Дожди по всей территории Украины, местами порывы ветра: погода на завтра 12 ноября

Завтра, 12 ноября, в ряде областей Украины ожидаются сильные дожди. Также предупреждают о порывах ветра.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на украинский гидрометеорологический центр.
"Дожди, в центральных, северных областях, ночью и в южной части значительные дожди", - пишет пресс-служба.
Отмечается, что ветер юго-западный с переходом в западных, а днем и в северных областях на северо-западный, 9-14 м/с, в Украине порывы 15-22 м/с, в южной, восточной части и в центральных областях страны порывы сильного ветра 25-30 м/с.
Температура:
Фото: погода на 12 ноября (meteo.gov.ua)
Погода в Киеве и области
"Облачно, ночью значительный дождь. Днем дождь. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 9-14 м/с, днем порывы 15-20 м/с.", - пишет пресс-служба.
Температура в области ночью и днем +4 - +9, а в Киеве - +7 - +9 соответственно.
Предупреждение о непогоде
"Предупреждение об опасных метеорологических явлениях. 12 ноября порывы ветра 15-20 м/с. И уровень опасности, желтый", - добавляет пресс-служба.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.