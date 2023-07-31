Дощі майже по усій території України, місцями грози: погода на сьогодні

В Україні, крім південно-східної частини, очікуються дощі, місцями грози. У південній частині та східних областях температура повітря прогріватиметься до +30.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на український гідрометеорологічний центр.
"Мінлива хмарність. В Україні, крім південно-східної частини, вночі місцями невеликі дощі, вдень помірні короткочасні дощі, окремі грози", - пише пресслужба.
Вітер, як пише пресслужба, очікується змінних напрямів, швидкість досягатиме від 3 до 8 м/c.
Температура:
Фото: прогноз погоди на 31 липня (facebook.com/UkrHMC)
"Мінлива хмарність. Вночі місцями невеликий дощ; вдень помірний короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с", - пише пресслужба.
Температура в області вночі +13 - +18, вдень +22 - +27, а в Києві - вночі +16 - +18, вдень +24 - +26.
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