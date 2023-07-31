RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Дожди почти по всей территории Украины, местами грозы: погода на сегодня

Фото: погода на сегодня (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Украине кроме юго-восточной части ожидаются дожди, местами грозы. В южной части и восточных областях температура воздуха будет прогреваться до +30.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на украинский гидрометеорологический центр.

"Облачно. В Украине, кроме юго-восточной части, ночью местами небольшие дожди, днем умеренные кратковременные дожди, отдельные грозы", - пишет пресс-служба.

Ветер, как пишет пресс-служба, ожидается переменных направлений, скорость будет достигать от 3 до 8 м/c.

Температура:

  • на западе будет колебаться от +14 до +16 ночью и от +22 до +25 днем;
  • на севере будет колебаться от +15 до +18 ночью и от +24 до +26 днем;
  • на юге будет колебаться от +17 до +20 ночью и от +24 до +29 днем;
  • на востоке будет колебаться от +15 до +20 ночью и от +25 до +29 днем.

Фото: прогноз погоды на 31 июля (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Киеве и области

"Переменная облачность. Ночью местами небольшой дождь; днем умеренный кратковременный дождь, местами гроза. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с", - пишет пресс-служба.

Температура в области ночью +13 - +18, днем +22 - +27, а в Киеве - ночью +16 - +18, днем +24 - +26.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода