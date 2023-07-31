Дожди почти по всей территории Украины, местами грозы: погода на сегодня

В Украине кроме юго-восточной части ожидаются дожди, местами грозы. В южной части и восточных областях температура воздуха будет прогреваться до +30.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на украинский гидрометеорологический центр.
"Облачно. В Украине, кроме юго-восточной части, ночью местами небольшие дожди, днем умеренные кратковременные дожди, отдельные грозы", - пишет пресс-служба.
Ветер, как пишет пресс-служба, ожидается переменных направлений, скорость будет достигать от 3 до 8 м/c.
Температура:
Фото: прогноз погоды на 31 июля (facebook.com/UkrHMC)
"Переменная облачность. Ночью местами небольшой дождь; днем умеренный кратковременный дождь, местами гроза. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с", - пишет пресс-служба.
Температура в области ночью +13 - +18, днем +22 - +27, а в Киеве - ночью +16 - +18, днем +24 - +26.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.