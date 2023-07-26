Дощі майже по усій території України, місцями грози: погода на завтра

В Україні, крім південного сходу, очікуються дощі та грози. Попереджають про негоду.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на український гідрометеорологічний центр.

"Хмарно. В Україні, крім південного сходу, дощі, грози, місцями шквали 15-20 м/с, в Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Черкаській, Київській, Чернігівській, вночі і в більшості західних областей значні дощі", - пише пресслужба. Температура: на заході коливатиметься від +11 до +14 вночі й від +16 до +20 вдень;

на півночі коливатиметься від +16 до +19 вночі й від +20 до +27 вдень;

на півдні коливатиметься від +20 до +22 вночі й від +22 до +34 вдень;

на сході коливатиметься від +19 до +23 вночі й від +32 до +35 вдень. Фото: прогноз погоди на 27 липня (facebook.com/UkrHMC) Погода в Києві та області "Хмарно. Вночі та вранці значний, вдень помірний дощ, гроза. Вітер північно-західний 7-12 м/с, подекуди шквали 15-20 м/с", - пише пресслужба. Температура в області вночі +14 - +19, вдень +20 - +25, а в Києві - вночі +16 - +18, вдень +20 - +22. Також гідрометеорологічний центр попереджає про небезпечне метеорологічне явище - грози, шквали 15-20 м/с, вночі та вранці значний дощ.