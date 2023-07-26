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Дожди почти по всей территории Украины, местами грозы: погода на завтра

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Среда 26 июля 2023 15:05
Дожди почти по всей территории Украины, местами грозы: погода на завтра Фото: прогноз погоды на 27 июля (Виталия Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Украине, кроме юго-востока, ожидаются дожди и грозы. Предупреждают о непогоде.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на украинский гидрометеорологический центр.

"Облачно. В Украине кроме юго-востока дожди, грозы, местами шквалы 15-20 м/с, в Одесской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Киевской, Черниговской, ночью и в большинстве западных областей значительные дожди", - пишет пресс-служба.

Температура:

  • на западе будет колебаться от +11 до +14 ночью и от +16 до +20 днем;
  • на севере будет колебаться от +16 до +19 ночью и от +20 до +27 днем;
  • на юге будет колебаться от +20 до +22 ночью и от +22 до +34 днем;
  • на востоке будет колебаться от +19 до +23 ночью и от +32 до +35 днем.

Дожди почти по всей территории Украины, местами грозы: погода на завтра

Фото: прогноз погоды на 27 июля (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Киеве и области

"Облачно. Ночью и утром сильный, днем умеренный дождь, гроза. Ветер северо-западный 7-12 м/с, местами шквалы 15-20 м/с", - пишет пресс-служба.

Температура в области ночью +14 - +19, днем +20 - +25, а в Киеве - ночью +16 - +18, днем +20 - +22.

Также гидрометеорологический центр предупреждает об опасном метеорологическом явлении - грозы, шквалы 15-20 м/с, ночью и утром сильный дождь.

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