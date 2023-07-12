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Дощі лише в одному регіоні. Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

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Україна, Середа 12 липня 2023 07:00
Дощі лише в одному регіоні. Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні Фото: синоптики розповіли про погоду в Україні на сьогодні (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні в Україні на більшості території буде сухо. А опади, навіть з грозами можуть бути лише увечері у західних областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.

"Погода обіцяє бути всюди сухою. Хіба що на вечір короткочасні дощі будуть у західних областях, причому місцями навіть з грозою", - розповіла вона.

Детальний прогноз

Північ, Південь, Схід

За даними Укргідрометцентра, у вказаних регіонах опадів сьогодні не буде. При чому температура повітря буде триматись в наступних діапазонах:

  • на півдні - +25…+30 градусів;
  • на решті території - +20…+26 градусів.

Захід

А ось на заході без дощів не обійдеться. Правда вони будуть короткочасними, але місцями з грозами. Температура повітря тут - +25…+29 градусів.

Київ

Як розповіла Діденко, у Києві сьогодні без опадів. Температура повітря +24…+25 градусів.

Дощі лише в одному регіоні. Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

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