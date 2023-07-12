Дожди только в одном регионе. Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Сегодня в Украине на большей части территории будет сухо. А осадки, даже с грозами, могут быть только вечером в западных областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook .

"Погода обещает быть повсюду сухой. Разве что на вечер кратковременные дожди будут в западных областях, причем местами даже с грозой", - рассказала она.

Подробный прогноз

Север, Юг, Восток

По данным Укргидрометцентра, в указанных регионах осадков сегодня не будет. Причем температура воздуха будет держаться в следующих диапазонах:

на юге – +25…+30 градусов;

на остальной территории -+20…+26 градусов.

Запад

А вот на западе без дождей не обойдется. Правда, они будут кратковременными, но местами с грозами. Температура воздуха здесь - +25…+29 градусов.

Киев

Как рассказала Диденко, в Киеве сегодня без осадков. Температура воздуха +24…+25 градусов.

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