Дощі лише в декількох областях: якою буде погода в Україні сьогодні

В Україні сьогодні, 16 липня, очікується тепла погода, майже без дощів. Невеликі опади можливі лише у декількох областях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Сьогодні в Україні прогнозується спокійна, у більшості областей без опадів, погода. Лише на Закарпатті, в Карпатах та на південному сході країни вдень місцями ймовірний короткочасний дощ і гроза.
Незважаючи на північно-західний вітер, температура набуватиме досить комфортних значень приємного тепла.
Сьогодні очікується мінлива хмарність. Без опадів, лише на Закарпатті, в Карпатах та на південному сході країни вдень місцями короткочасні дощі, грози.
Вітер північно-західний, 5-10 м/с.
Температура вдень 25-30°.
Фото: якою буде погода в Україні 16 липня (інфографіка РБК-Україна)
У Києві та області сьогодні очікується мінлива хмарність, без опадів.
Вітер північно-західний, 5-10 м/с.
Температура по області вдень 25-30°, у Києві 28-30°.
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