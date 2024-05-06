Дощі із грозами: синоптик розповіла, якою буде погода в Україні завтра

Погода в Україні

Як зазначали синоптики Укргідрометцентру напередодні, цей робочий тиждень в Україні буде дощовим. Тільки ближче до його кінця очікується суха погода.

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