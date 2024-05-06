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Дощі із грозами: синоптик розповіла, якою буде погода в Україні завтра

Фото: погода в Україні 7 травня (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

В Україні 7 травня, на тлі активності атмосферного фронту, очікуються дощі із грозами. Температура не перевищуватиме 20 градусів тепла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко у Facebook.

Погода в Україні

Як зазначає синоптик, холодний атмосферний фронт 7-го травня принесе дощі з грозами на переважну частину територій України. Виключеннями стануть Крим та Приазов'ї, де опади завтра малоймовірні.

Також очікується поривчастий південно-західний та західний вітер. Часом зі штормовими поривами до 15-20 метрів за секунду.

Надалі в Україні скрізь спостерігатиметься відносна прохолода з температурою вдень до +14+20 градусів. Також ймовірні заморозки всередині тижня.

Погода у Києві

У столиці 7-го травня очікується періодичний дощ з грозою.

Температура повітря завтра знизиться і протягом дня становитиме +17+19 градусів. Західний вітер у Києві буде рвучким.

Погода в Україні

Як зазначали синоптики Укргідрометцентру напередодні, цей робочий тиждень в Україні буде дощовим. Тільки ближче до його кінця очікується суха погода.

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Погода в Україні