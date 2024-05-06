Дожди с грозами: синоптик рассказала, какой будет погода в Украине завтра

Погода в Украине

Как отмечает синоптик, холодный атмосферный фронт 7 мая принесет дожди с грозами на большую часть территорий Украины. Исключения станут Крым и Приазовье, где осадки завтра маловероятны.

Также ожидается порывистый юго-западный и западный ветер. Иногда со штормовым порывом до 15-20 метров в секунду.

В дальнейшем в Украине будет везде наблюдаться относительная прохлада с температурой днем до +14+20 градусов. Также вероятны заморозки внутри недели.

Погода в Киеве

В столице 7 мая ожидается периодический дождь с грозой.

Температура воздуха завтра снизится и в течение дня составит +17+19 градусов. Западный ветер в Киеве будет порывистым.