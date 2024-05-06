RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Дожди с грозами: синоптик рассказала, какой будет погода в Украине завтра

Фото: погода в Украине 7 мая (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

В Украине 7 мая на фоне активности атмосферного фронта ожидаются дожди с грозами. Температура не превысит 20 градусов тепла.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко в Facebook.

Погода в Украине

Как отмечает синоптик, холодный атмосферный фронт 7 мая принесет дожди с грозами на большую часть территорий Украины. Исключения станут Крым и Приазовье, где осадки завтра маловероятны.

Также ожидается порывистый юго-западный и западный ветер. Иногда со штормовым порывом до 15-20 метров в секунду.

В дальнейшем в Украине будет везде наблюдаться относительная прохлада с температурой днем до +14+20 градусов. Также вероятны заморозки внутри недели.

Погода в Киеве

В столице 7 мая ожидается периодический дождь с грозой.

Температура воздуха завтра снизится и в течение дня составит +17+19 градусов. Западный ветер в Киеве будет порывистым.

Погода в Украине

Как отмечали синоптики Укргидрометцентра накануне, эта рабочая неделя в Украине будет дождливой. Только поближе к ее концу ожидается сухая погода.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине