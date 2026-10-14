Дощі, грози й заморозки: якою буде погода в Україні 14 жовтня
У середу, 14 жовтня, в Україні буде хмарно з проясненнями. У частині областей прогнозують значні дощі та грози, а на заході вночі можливі заморозки на ґрунті.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Удень дощі прогнозують на північному сході країни. У Сумській, Харківській та Полтавській областях значні опади очікуються протягом усієї доби. У деяких районах можливі грози.
На решті території України опадів не передбачається.
Вітер буде переважно північно-західним, зі швидкістю 7-12 м/с.
Яка температура буде 14 жовтня
У західних областях, а також на Житомирщині та Вінниччині нічна температура становитиме від +1°C до +6°C. На поверхні ґрунту можливі заморозки від 0°C до -3°C.
Удень у цих регіонах повітря прогріється до +9°C...+14°C.
На решті території України нічна температура - +5...+10°C, а на сході та південному сході - +9...+14°C. Удень повітря прогріється до +11...+16°C, а в східних і південно-східних областях — до +17...+22°C.
Погода в Києві та області
У Києві та Київській області 14 жовтня буде хмарно з проясненнями, але без опадів.
Вітер північно-західний, 7-12 м/с.
У Київській області вночі температура - +5...+10°C, удень - +11...+16°C. У столиці вночі - +6...+8°C, а вдень - +11...+13°C.
Опадів протягом дня не прогнозують.
Нагадаємо, синоптики прогнозували похолодання в Україні в середині жовтня.
За словами представниці Укргідрометцентру Наталії Птухи, у західних областях можливі локальні заморозки на поверхні ґрунту, однак передумов для стихійних заморозків немає.
Крім того, ми пояснювали, де в Україні можуть зберігатись стабільні "острови тепла".