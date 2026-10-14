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Дощі, грози й заморозки: якою буде погода в Україні 14 жовтня

07:00 14.10.2026 Ср
2 хв
aimg Марія Науменко
Дощі, грози й заморозки: якою буде погода в Україні 14 жовтня Фото: люди під парасолькою під час дощу в осінню погоду (Getty Images)
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У середу, 14 жовтня, в Україні буде хмарно з проясненнями. У частині областей прогнозують значні дощі та грози, а на заході вночі можливі заморозки на ґрунті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Удень дощі прогнозують на північному сході країни. У Сумській, Харківській та Полтавській областях значні опади очікуються протягом усієї доби. У деяких районах можливі грози.

На решті території України опадів не передбачається.

Вітер буде переважно північно-західним, зі швидкістю 7-12 м/с.

Яка температура буде 14 жовтня

У західних областях, а також на Житомирщині та Вінниччині нічна температура становитиме від +1°C до +6°C. На поверхні ґрунту можливі заморозки від 0°C до -3°C.

Удень у цих регіонах повітря прогріється до +9°C...+14°C.

На решті території України нічна температура - +5...+10°C, а на сході та південному сході - +9...+14°C. Удень повітря прогріється до +11...+16°C, а в східних і південно-східних областях — до +17...+22°C.

Дощі, грози й заморозки: якою буде погода в Україні 14 жовтня
Фото: якою буде погода в Україні 14 жовтня (інфографіка РБК-Україна)

Погода в Києві та області

У Києві та Київській області 14 жовтня буде хмарно з проясненнями, але без опадів.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

У Київській області вночі температура - +5...+10°C, удень - +11...+16°C. У столиці вночі - +6...+8°C, а вдень - +11...+13°C.

Опадів протягом дня не прогнозують.

Нагадаємо, синоптики прогнозували похолодання в Україні в середині жовтня.

За словами представниці Укргідрометцентру Наталії Птухи, у західних областях можливі локальні заморозки на поверхні ґрунту, однак передумов для стихійних заморозків немає.

Крім того, ми пояснювали, де в Україні можуть зберігатись стабільні "острови тепла".

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