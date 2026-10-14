Дожди, грозы и заморозки: какой будет погода в Украине 14 октября
В среду, 14 октября, в Украине облачно с прояснениями. В части областей прогнозируют сильные дожди и грозы, а на западе ночью возможны заморозки на почве.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Днем прогнозируется на северо-востоке страны. В Сумской, Харьковской и Полтавской областях значительные осадки ожидаются на протяжении всех суток. В некоторых районах возможны грозы.
На остальной территории Украины осадков не предполагается.
Ветер будет преимущественно северо-западным, со скоростью 7-12 м/с.
Какая температура будет 14 октября
В западных областях, а также на Житомирщине и Винницкой ночная температура будет составлять от +1°C до +6°C. На поверхности почвы возможны заморозки от 0 до -3°C.
Днем в этих регионах воздух прогреется до +9°C...+14°C.
На остальной территории Украины ночная температура - +5...+10°C, а на востоке и юго-востоке - +9...+14°C. Днем воздух прогреется до +11...+16°C, а в восточных и юго-восточных областях - до +17...+22°C.
Погода в Киеве и области
В Киеве и Киевской области 14 октября облачно с прояснениями, но без осадков.
Ветер северо-западный, 7-12 м/с.
В Киевской области ночью температура - +5...+10°C, днем - +11...+16°C. В столице ночью - +6...+8°C, а днем - +11...+13°C.
Осадки в течение дня не прогнозируют.
Напомним, синоптики прогнозировали похолодание в Украине в середине октября.
По словам представительницы Укргидрометцентра Натальи Птухи, в западных областях возможны локальные заморозки на поверхности почвы, однако предпосылок для стихийных заморозков нет.
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