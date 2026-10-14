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Дожди, грозы и заморозки: какой будет погода в Украине 14 октября

07:00 14.10.2026 Ср
2 мин
aimg Мария Науменко
Дожди, грозы и заморозки: какой будет погода в Украине 14 октября Фото: люди под зонтиком во время дождя в осеннюю погоду (Getty Images)
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В среду, 14 октября, в Украине облачно с прояснениями. В части областей прогнозируют сильные дожди и грозы, а на западе ночью возможны заморозки на почве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Днем прогнозируется на северо-востоке страны. В Сумской, Харьковской и Полтавской областях значительные осадки ожидаются на протяжении всех суток. В некоторых районах возможны грозы.

На остальной территории Украины осадков не предполагается.

Ветер будет преимущественно северо-западным, со скоростью 7-12 м/с.

Какая температура будет 14 октября

В западных областях, а также на Житомирщине и Винницкой ночная температура будет составлять от +1°C до +6°C. На поверхности почвы возможны заморозки от 0 до -3°C.

Днем в этих регионах воздух прогреется до +9°C...+14°C.

На остальной территории Украины ночная температура - +5...+10°C, а на востоке и юго-востоке - +9...+14°C. Днем воздух прогреется до +11...+16°C, а в восточных и юго-восточных областях - до +17...+22°C.

Дожди, грозы и заморозки: какой будет погода в Украине 14 октября
Фото: какой будет погода в Украине 14 октября (инфографика РБК-Украина)

Погода в Киеве и области

В Киеве и Киевской области 14 октября облачно с прояснениями, но без осадков.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

В Киевской области ночью температура - +5...+10°C, днем - +11...+16°C. В столице ночью - +6...+8°C, а днем - +11...+13°C.

Осадки в течение дня не прогнозируют.

Напомним, синоптики прогнозировали похолодание в Украине в середине октября.

По словам представительницы Укргидрометцентра Натальи Птухи, в западных областях возможны локальные заморозки на поверхности почвы, однако предпосылок для стихийных заморозков нет.

Кроме того, мы объясняли, где в Украине могут сохраняться стабильные "острова тепла".

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