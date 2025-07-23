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Дощі, грози та спека до +34 градусів: яка погода очікує Україну у найближчі дні

Фото: синоптики прогнозують дощі та грози (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

В Україні найближчими днями очікуються локальні дощі та грози на сході, водночас більшість регіонів залишатиметься сухою і спекотною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко.

Погода в Україні

24 липня в Україні очікуються локальні короткочасні грозові дощі у Сумській області, а також подекуди на Тернопільщині та Хмельниччині.

Ввечері опади можуть пройти на Львівщині. Водночас більшість території країни залишиться у сухій повітряній масі.

На сходв України прогнозують штормові пориви північно-західного вітру. Температура повітря вдень коливатиметься в межах +25…+29 градусів.

У центральних та східних областях прогнозують +28…+32 градуси, а на півдні країни повітря прогріється до +29…+34.

Південні регіони України потерпають від тривалої посухи, і найближчим часом опадів там не передбачається.

Можливі незначні дощі у нічні години 28 та 29 липня, переважно на Одещині, але поки це залишається під питанням.

Погода в Києві

Сьогодні ввечері без опадів, тепло, проте можливі пориви вітру.

У Києві 24 липня опадів не очікується, температура повітря становитиме близько +27…+29 градусів.

Вже ввечері у п’ятницю, 25 липня прогнозують дощ. Денна температура очікується на рівні +28…+30 градусів, ввечері потеплішає до +24…+25. 

Як діяти під час дощу та вітру

  • Візьміть із собою міцний зонт, щоб захиститися від опадів.
  • Уникайте ходити під деревами - існує ризик падіння гілок.
  • Будьте уважні на слизьких тротуарах і дорогах, щоб не посковзнутися.
  • Одягайтеся за погодою, щоб уникнути переохолодження.

Як захиститися від спеки

  • Уникайте перебування на відкритому сонці в пікові години - з 11:00 до 16:00.
  • Використовуйте сонцезахисний крем із високим SPF для захисту шкіри.
  • Носіть легкий одяг і головний убір, щоб зменшити вплив прямих сонячних променів.
  • Пийте достатньо води, щоб уникнути зневоднення організму.
  • За можливості, перебувайте в тіні або в приміщенні з кондиціонером.

Раніше ми писали про те, в яких містах України за минулий тиждень зафіксували 26 нових температурних рекордів.

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