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Дожди, грозы и жара до +34 градусов: какая погода ожидает Украину в ближайшие дни

Фото: синоптики прогнозируют дожди и грозы (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

В Украине в ближайшие дни ожидаются локальные дожди и грозы на востоке, в то же время большинство регионов будет оставаться сухим и жарким.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.

Погода в Украине

24 июля в Украине ожидаются локальные кратковременные грозовые дожди в Сумской области, а также местами на Тернопольщине и Хмельнитчине.

Вечером осадки могут пройти на Львовщине. В то же время большинство территории страны останется в сухой воздушной массе.

На востоке Украины прогнозируют штормовые порывы северо-западного ветра. Температура воздуха днем будет колебаться в пределах +25...+29 градусов.

В центральных и восточных областях прогнозируют +28...+32 градуса, а на юге страны воздух прогреется до +29...+34.

Южные регионы Украины страдают от длительной засухи, и в ближайшее время осадков там не предвидится.

Возможны незначительные дожди в ночные часы 28 и 29 июля, преимущественно в Одесской области, но пока это остается под вопросом.

Погода в Киеве

Сегодня вечером без осадков, тепло, однако возможны порывы ветра.

В Киеве 24 июля осадков не ожидается, температура воздуха составит около +27...+29 градусов.

Уже вечером в пятницу, 25 июля прогнозируют дождь. Дневная температура ожидается на уровне +28...+30 градусов, вечером потеплеет до +24...+25.

Как действовать во время дождя и ветра

  • Возьмите с собой прочный зонт, чтобы защититься от осадков.
  • Избегайте ходить под деревьями - существует риск падения веток.
  • Будьте внимательны на скользких тротуарах и дорогах, чтобы не поскользнуться.
  • Одевайтесь по погоде, чтобы избежать переохлаждения.

Как защититься от жары

  • Избегайте пребывания на открытом солнце в пиковые часы - с 11:00 до 16:00.
  • Используйте солнцезащитный крем с высоким SPF для защиты кожи.
  • Носите легкую одежду и головной убор, чтобы уменьшить воздействие прямых солнечных лучей.
  • Пейте достаточно воды, чтобы избежать обезвоживания организма.
  • По возможности, находитесь в тени или в помещении с кондиционером.

Ранее мы писали о том, в каких городах Украины за прошедшую неделю зафиксировали 26 новых температурных рекордов.

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