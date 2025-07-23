Дожди, грозы и жара до +34 градусов: какая погода ожидает Украину в ближайшие дни

Погода в Украине

24 июля в Украине ожидаются локальные кратковременные грозовые дожди в Сумской области, а также местами на Тернопольщине и Хмельнитчине.

Вечером осадки могут пройти на Львовщине. В то же время большинство территории страны останется в сухой воздушной массе.

На востоке Украины прогнозируют штормовые порывы северо-западного ветра. Температура воздуха днем будет колебаться в пределах +25...+29 градусов.

В центральных и восточных областях прогнозируют +28...+32 градуса, а на юге страны воздух прогреется до +29...+34.

Южные регионы Украины страдают от длительной засухи, и в ближайшее время осадков там не предвидится.

Возможны незначительные дожди в ночные часы 28 и 29 июля, преимущественно в Одесской области, но пока это остается под вопросом.

Погода в Киеве

Сегодня вечером без осадков, тепло, однако возможны порывы ветра.

В Киеве 24 июля осадков не ожидается, температура воздуха составит около +27...+29 градусов.

Уже вечером в пятницу, 25 июля прогнозируют дождь. Дневная температура ожидается на уровне +28...+30 градусов, вечером потеплеет до +24...+25.

Как действовать во время дождя и ветра

Возьмите с собой прочный зонт, чтобы защититься от осадков.

Избегайте ходить под деревьями - существует риск падения веток.

Будьте внимательны на скользких тротуарах и дорогах, чтобы не поскользнуться.

Одевайтесь по погоде, чтобы избежать переохлаждения.

Как защититься от жары