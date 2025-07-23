Дощі, грози та спека до +34 градусів: яка погода очікує Україну у найближчі дні

В Україні найближчими днями очікуються локальні дощі та грози на сході, водночас більшість регіонів залишатиметься сухою і спекотною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко.

Погода в Україні

24 липня в Україні очікуються локальні короткочасні грозові дощі у Сумській області, а також подекуди на Тернопільщині та Хмельниччині.

Ввечері опади можуть пройти на Львівщині. Водночас більшість території країни залишиться у сухій повітряній масі.

На сходв України прогнозують штормові пориви північно-західного вітру. Температура повітря вдень коливатиметься в межах +25…+29 градусів.

У центральних та східних областях прогнозують +28…+32 градуси, а на півдні країни повітря прогріється до +29…+34.

Південні регіони України потерпають від тривалої посухи, і найближчим часом опадів там не передбачається.

Можливі незначні дощі у нічні години 28 та 29 липня, переважно на Одещині, але поки це залишається під питанням.

Погода в Києві

Сьогодні ввечері без опадів, тепло, проте можливі пориви вітру.

У Києві 24 липня опадів не очікується, температура повітря становитиме близько +27…+29 градусів.

Вже ввечері у п’ятницю, 25 липня прогнозують дощ. Денна температура очікується на рівні +28…+30 градусів, ввечері потеплішає до +24…+25.

Як діяти під час дощу та вітру

Візьміть із собою міцний зонт, щоб захиститися від опадів.

Уникайте ходити під деревами - існує ризик падіння гілок.

Будьте уважні на слизьких тротуарах і дорогах, щоб не посковзнутися.

Одягайтеся за погодою, щоб уникнути переохолодження.

Як захиститися від спеки