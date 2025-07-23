Дожди, грозы и жара до +34 градусов: какая погода ожидает Украину в ближайшие дни
В Украине в ближайшие дни ожидаются локальные дожди и грозы на востоке, в то же время большинство регионов будет оставаться сухим и жарким.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.
Погода в Украине
24 июля в Украине ожидаются локальные кратковременные грозовые дожди в Сумской области, а также местами на Тернопольщине и Хмельнитчине.
Вечером осадки могут пройти на Львовщине. В то же время большинство территории страны останется в сухой воздушной массе.
На востоке Украины прогнозируют штормовые порывы северо-западного ветра. Температура воздуха днем будет колебаться в пределах +25...+29 градусов.
В центральных и восточных областях прогнозируют +28...+32 градуса, а на юге страны воздух прогреется до +29...+34.
Южные регионы Украины страдают от длительной засухи, и в ближайшее время осадков там не предвидится.
Возможны незначительные дожди в ночные часы 28 и 29 июля, преимущественно в Одесской области, но пока это остается под вопросом.
Погода в Киеве
Сегодня вечером без осадков, тепло, однако возможны порывы ветра.
В Киеве 24 июля осадков не ожидается, температура воздуха составит около +27...+29 градусов.
Уже вечером в пятницу, 25 июля прогнозируют дождь. Дневная температура ожидается на уровне +28...+30 градусов, вечером потеплеет до +24...+25.
Как действовать во время дождя и ветра
- Возьмите с собой прочный зонт, чтобы защититься от осадков.
- Избегайте ходить под деревьями - существует риск падения веток.
- Будьте внимательны на скользких тротуарах и дорогах, чтобы не поскользнуться.
- Одевайтесь по погоде, чтобы избежать переохлаждения.
Как защититься от жары
- Избегайте пребывания на открытом солнце в пиковые часы - с 11:00 до 16:00.
- Используйте солнцезащитный крем с высоким SPF для защиты кожи.
- Носите легкую одежду и головной убор, чтобы уменьшить воздействие прямых солнечных лучей.
- Пейте достаточно воды, чтобы избежать обезвоживания организма.
- По возможности, находитесь в тени или в помещении с кондиционером.
Ранее мы писали о том, в каких городах Украины за прошедшую неделю зафиксировали 26 новых температурных рекордов.
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