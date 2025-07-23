ua en ru
Ср, 23 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Дожди, грозы и жара до +34 градусов: какая погода ожидает Украину в ближайшие дни

Среда 23 июля 2025 12:28
UA EN RU
Дожди, грозы и жара до +34 градусов: какая погода ожидает Украину в ближайшие дни Фото: синоптики прогнозируют дожди и грозы (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

В Украине в ближайшие дни ожидаются локальные дожди и грозы на востоке, в то же время большинство регионов будет оставаться сухим и жарким.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.

Погода в Украине

24 июля в Украине ожидаются локальные кратковременные грозовые дожди в Сумской области, а также местами на Тернопольщине и Хмельнитчине.

Вечером осадки могут пройти на Львовщине. В то же время большинство территории страны останется в сухой воздушной массе.

На востоке Украины прогнозируют штормовые порывы северо-западного ветра. Температура воздуха днем будет колебаться в пределах +25...+29 градусов.

В центральных и восточных областях прогнозируют +28...+32 градуса, а на юге страны воздух прогреется до +29...+34.

Южные регионы Украины страдают от длительной засухи, и в ближайшее время осадков там не предвидится.

Возможны незначительные дожди в ночные часы 28 и 29 июля, преимущественно в Одесской области, но пока это остается под вопросом.

Погода в Киеве

Сегодня вечером без осадков, тепло, однако возможны порывы ветра.

В Киеве 24 июля осадков не ожидается, температура воздуха составит около +27...+29 градусов.

Уже вечером в пятницу, 25 июля прогнозируют дождь. Дневная температура ожидается на уровне +28...+30 градусов, вечером потеплеет до +24...+25.

Как действовать во время дождя и ветра

  • Возьмите с собой прочный зонт, чтобы защититься от осадков.
  • Избегайте ходить под деревьями - существует риск падения веток.
  • Будьте внимательны на скользких тротуарах и дорогах, чтобы не поскользнуться.
  • Одевайтесь по погоде, чтобы избежать переохлаждения.

Как защититься от жары

  • Избегайте пребывания на открытом солнце в пиковые часы - с 11:00 до 16:00.
  • Используйте солнцезащитный крем с высоким SPF для защиты кожи.
  • Носите легкую одежду и головной убор, чтобы уменьшить воздействие прямых солнечных лучей.
  • Пейте достаточно воды, чтобы избежать обезвоживания организма.
  • По возможности, находитесь в тени или в помещении с кондиционером.

Ранее мы писали о том, в каких городах Украины за прошедшую неделю зафиксировали 26 новых температурных рекордов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канал РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине Погода в Киеве
Новости
Переговоры Украины и РФ: стали известны место и время встречи делегаций в Стамбуле
Переговоры Украины и РФ: стали известны место и время встречи делегаций в Стамбуле
Аналитика
Год спокойствия, но не для всех. Что даст бизнесу мораторий на проверки
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Год спокойствия, но не для всех. Что даст бизнесу мораторий на проверки