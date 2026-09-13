Дощі, грози та різке похолодання: якою буде погода 13 вересня

13 вересня, короткочасні опади очікуються у південних і центральних областях, а також на Харківщині.

Синоптики попереджають, що подекуди дощі супроводжуватимуться грозами.

В інших регіонах істотних опадів не прогнозують.

Разом із циклоном на територію України переміщуватимуться атмосферні фронти. Вони розділятимуть повітряні маси з різними температурними характеристиками.

Через це температурна ситуація в різних регіонах країни буде суттєво відрізнятися. Прохолодніше буде на заході та півночі, дещо тепліше - у центральних областях.

Спочатку тепла погода збережеться на півдні, а згодом найвищі температури перемістяться до південного сходу та сходу України.

Уночі температура по країні коливалася на рівні +8...+16 градусів.

Вдень у регіонах, де йтимуть дощі, буде прохолодно - близько +13...+15 градусів. Натомість на південному сході, де опадів не очікується, повітря прогріється до +25...+30 градусів.

Погода в Україні 13 вересня (Фото: інфографіка РБК-Україна)

Таким чином, температурний контраст між різними частинами України буде досить відчутним.

"Погода найближчим часом очікується мінливою, буде стрибати атмосферний тиск, температура повітря коливатиметься від + 30 до + 15 °, тому людям із серцево-судинними недугами варто бути більш обережними і уважними до свого здоров’я", - попередила синоптикиня Наталка Діденко.