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Дощі, грози та пориви вітру: синоптика дали прогноз погоди на сьогодні

Фото: синоптики дали прогноз погоди на сьогодні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У четвер, 20 липня, в Україні знову очікується негода. Більшість областей накриють дощі з грозами, місцями можливі пориви вітру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Сьогодні в Україні прогнозують мінливу хмарність.

Вночі у західних, Одеській та Вінницькій областях, а вдень на більшій частині території обіцяють короткочасні дощі та грози.

Температура вночі очікується на рівні 13-18°, вдень 23-28°. У південній частині вночі 17-22°, вдень 27-32°.

Вітер західний, північно-західний (на півдні та сході країни - південний), 5-10 м/с, вдень у південних та центральних областях при грозах місцями пориви 15-20 м/с.

Погода в Києві

В столиці та області мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень короткочасні дощі, місцями грози.

Температура по Києву вночі 14-16°, вдень 25-27°, по області вночі 13-18°, вдень 23-28°.

Вітер західний 5-10 м/с.

Природні аномалії

РБК-Україна повідомляло, що синоптики обіцяли українцям аномальну погоду влітку. Наприклад, серпень, який зазвичай найбільш спекотний місяць літа, цього року таким не буде.

При цьому незабаром до України дістанеться спека із Сахари та можливі нові температурні рекорди.

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