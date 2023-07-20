Дожди, грозы и порывы ветра: синоптика дали прогноз погоды на сегодня

Сегодня в Украине прогнозируют переменную облачность.

Ночью в западных, Одесской и Винницкой областях, а днем на большей части территории обещают кратковременные дожди и грозы.

Температура ночью ожидается на уровне 13-18°, днем 23-28°. В южной части ночью 17-22°, днем 27-32°.

Ветер западный, северо-западный (на юге и востоке страны - южный), 5-10 м/с, днем в южных и центральных областях при грозах местами порывы 15-20 м/с.

Погода в Киеве

В столице и области переменная облачность. Ночью без осадков, днем кратковременные дожди, местами грозы.

Температура по Киеву ночью 14-16°, днем 25-27°, по области ночью 13-18°, днем 23-28°.

Ветер западный 5-10 м/с.

Природные аномалии

РБК-Украина сообщало, что синоптики обещали украинцам аномальную погоду летом. К примеру, август, который обычно самый жаркий месяц лета, в этом году таковым не будет.

При этом вскоре в Украину придет жара из Сахары и возможны новые температурные рекорды.

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