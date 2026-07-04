Дощі, грози та похолодання: якою буде погода в Україні сьогодні

Погода в Україні

В Україні сьогодні очікується мінлива хмарність. Вдень по всій країні, крім південного заходу, помірні, місцями значні дощі, грози, подекуди град та шквали 15-20 м/с.

Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вдень 21-26°; на півдні та сході країни 26-31.

Фото: якою буде погода в Україні 4 липня (інфографіка РБК-Україна)

Погода у Києві

У Києві та області сьогодні прогнозується мінлива хмарність. Вдень без опадів.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура по області вдень 21-26°, у Києві 22-24°.