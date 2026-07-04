Дожди, грозы и похолодание: какой будет погода в Украине сегодня

Погода в Украине

В Украине сегодня ожидается переменная облачность. Днем по всей стране, кроме юго-запада, умеренные, местами значительные дожди, грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с.

Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с.

Температура днем 21-26°; на юге и востоке страны 26-31.

Фото: какой будет погода в Украине 4 июля (инфографика РБК-Украина)

Погода в Киеве

В Киеве и области сегодня прогнозируется переменная облачность. Погода в северных областях Днем без осадков.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Температура по области днем 21-26 °, в Киеве 22-24 °.