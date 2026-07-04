Дощі, грози та похолодання: якою буде погода в Україні сьогодні

Стихія не застане зненацька! Слідкуй за змінами погоди з РБК-Україна у Google

Сьогодні, 4 липня, в більшості регіонів України стовпчики термометрів опустяться до +21…+26. Водночас атмосферний фронт принесе грози, зливи та шквали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні В Україні сьогодні очікується мінлива хмарність. Вдень по всій країні, крім південного заходу, помірні, місцями значні дощі, грози, подекуди град та шквали 15-20 м/с. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с. Температура вдень 21-26°; на півдні та сході країни 26-31. Фото: якою буде погода в Україні 4 липня (інфографіка РБК-Україна) Погода у Києві У Києві та області сьогодні прогнозується мінлива хмарність. Вдень без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура по області вдень 21-26°, у Києві 22-24°.