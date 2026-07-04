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Дощі, грози та похолодання: якою буде погода в Україні сьогодні

07:00 04.07.2026 Сб
1 хв
Після періоду сильної спеки очікується суттєве зниження температури
aimg Тетяна Степанова
Дощі, грози та похолодання: якою буде погода в Україні сьогодні Ілюстративне фото: синоптики дали прогноз погоди на 4 липня (Віталій Носач, РБК-Україна)
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Сьогодні, 4 липня, в більшості регіонів України стовпчики термометрів опустяться до +21…+26. Водночас атмосферний фронт принесе грози, зливи та шквали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

В Україні сьогодні очікується мінлива хмарність. Вдень по всій країні, крім південного заходу, помірні, місцями значні дощі, грози, подекуди град та шквали 15-20 м/с.

Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вдень 21-26°; на півдні та сході країни 26-31.

Дощі, грози та похолодання: якою буде погода в Україні сьогодні

Фото: якою буде погода в Україні 4 липня (інфографіка РБК-Україна)

Погода у Києві

У Києві та області сьогодні прогнозується мінлива хмарність. Вдень без опадів.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура по області вдень 21-26°, у Києві 22-24°.

Нагадаємо, хвиля рекордної спеки в Україні поступово минає. Синоптики вже поділились гарними новинами - незабаром температура повітря може повернутись до цілком комфортних значень.

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