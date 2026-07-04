Дожди, грозы и похолодание: какой будет погода в Украине сегодня
Сегодня, 4 июля, в большинстве регионов Украины столбики термометров опустятся до +21…+26. В то же время атмосферный фронт принесет грозы, ливни и шквалы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Погода в Украине
В Украине сегодня ожидается переменная облачность. Днем по всей стране, кроме юго-запада, умеренные, местами значительные дожди, грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с.
Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с.
Температура днем 21-26°; на юге и востоке страны 26-31.
Фото: какой будет погода в Украине 4 июля (инфографика РБК-Украина)
Погода в Киеве
В Киеве и области сегодня прогнозируется переменная облачность. Погода в северных областях Днем без осадков.
Ветер северо-западный, 7-12 м/с.
Температура по области днем 21-26 °, в Киеве 22-24 °.
Напомним, волна рекордной жары в Украине постепенно проходит . Синоптики уже поделились хорошими новостями - вскоре температура воздуха может вернуться к вполне комфортным значениям.