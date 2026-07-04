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Дожди, грозы и похолодание: какой будет погода в Украине сегодня

07:00 04.07.2026 Сб
1 мин
После периода сильной жары ожидается существенное понижение температуры
aimg Татьяна Степанова
Дожди, грозы и похолодание: какой будет погода в Украине сегодня Иллюстративное фото: синоптики дали прогноз погоды на 4 июля (Виталий Носач, РБК-Украина)
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Сегодня, 4 июля, в большинстве регионов Украины столбики термометров опустятся до +21…+26. В то же время атмосферный фронт принесет грозы, ливни и шквалы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

В Украине сегодня ожидается переменная облачность. Днем по всей стране, кроме юго-запада, умеренные, местами значительные дожди, грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с.

Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с.

Температура днем 21-26°; на юге и востоке страны 26-31.

Дожди, грозы и похолодание: какой будет погода в Украине сегодня

Фото: какой будет погода в Украине 4 июля (инфографика РБК-Украина)

Погода в Киеве

В Киеве и области сегодня прогнозируется переменная облачность. Погода в северных областях Днем без осадков.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Температура по области днем 21-26 °, в Киеве 22-24 °.

Напомним, волна рекордной жары в Украине постепенно проходит . Синоптики уже поделились хорошими новостями - вскоре температура воздуха может вернуться к вполне комфортным значениям.

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