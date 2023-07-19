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Дощі, грози та град. Синоптик розповіла, де завтра буде найпрохолодніше

Фото: синоптик розповіла про погоду в Україні 20 липня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Погода в Україні 20 липня принесе кілька неприємних сюрпризів у вигляді дощу, подекуди з грозами і навіть градом майже всюди. Крім того, завтра організується так званий "острівець прохолоди".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.

"Короткочасні дощі, які пройдуть хоча й в різний час доби, проте практично повсюди в Україні. При грозах можливі короткі сильні зливи, рвучкий вітер та град", - розповіла вона.

Де не буде дощів

За даними Діденко, Крим та Приазов'я хіба що утримаються завтра від опадів.

Де буде спека та "острівець прохолоди"

Як розповіла синоптик, вночі на більшості території очікується +13...+19 градусів, на півдні до +20...+22. А протягом дня, як зазначила Діденко, температура повітря становитиме в більшості областей України +23...+29 градусів, на півдні місцями до +30...+32 градусів.

"Невеликий острівець холоднішої погоди вигулькне завтра на Дніпропетровщині, Полтавщині та навколо Кропивницького, тимчасово завтра там +19...+23 градуси", - додала вона.

Погода в Києві

В столиці 20 липня мінімальна температура повітря передбачається в межах +15....+17 градусів, максимальна +26....+28 градусів. Дощ з грозою ймовірний завтра в Києві надвечір.

Погода до кінця тижня

Як додала Діденко, далі, в п'ятницю, переважно без опадів, у суботу - часом дощі та похолодання у північних областях, а далі знову підвищення температури повітря. Детальніше про погоду на цей тиждень - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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