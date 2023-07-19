RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Дожди, грозы и град. Синоптик рассказала, где завтра будет прохладнее всего

Фото: синоптик рассказала о погоде в Украине 20 июля (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Погода в Украине 20 июля принесет несколько неприятных сюрпризов в виде дождя, местами с грозами и даже градом практически везде. Кроме того, завтра организуется так называемый "островок прохлады".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook.

"Кратковременные дожди, которые пройдут хотя и в разное время суток, однако практически повсюду в Украине. При грозах возможны сильные ливни, порывистый ветер и град", - рассказала она.

Где не будет дождей

По данным Диденко, Крым и Приазовье разве что воздержатся завтра от осадков.

Где будет жара и "островок прохлады"

Как рассказала синоптик, ночью на большинстве территории ожидается +13...+19 градусов, на юге до +20...+22. В течение дня, как отметила Диденко, температура воздуха будет составлять в большинстве областей Украины +23...+29 градусов, на юге местами до +30...+32 градусов.

"Небольшой островок более холодной погоды выльется завтра на Днепропетровщине, Полтавщине и вокруг Кропивницкого, временно завтра там +19...+23 градуса", - добавила она.

Погода в Киеве

В столице 20 июля минимальная температура воздуха предполагается в пределах +15...+17 градусов, максимальная +26...+28 градусов. Дождь с грозой возможен завтра в Киеве к вечеру.

Погода до конца недели

Как добавила Диденко, дальше, в пятницу, преимущественно без осадков, в субботу - временами дожди и похолодание в северных областях, а затем снова повышение температуры воздуха. Детальнее о погоде на эту неделю - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в УкраинеПогодаПогода в Киеве