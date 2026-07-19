Дощі, грози і температурні "гойдалки": якою буде погода в Україні протягом тижня (карти)

Наступного тижня погода в Україні буде нестабільною. Майже щодня прогнозуються дощі, грози, місцями град і шквали. Температура повітря неодноразово змінюватиметься - від спеки до +35 до більш комфортних показників.
У понеділок, 20 липня, в Україні буде хмарно з проясненнями. По всій країні, крім сходу та південного сходу, помірні, у північних та центральних областях місцями значні дощі, грози. Вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с.
Вітер південно-західний, західний, 7-12 м/с.
Стовпчики термометрів вдень покажуть:
У вівторок, 21 липня, в Україні знову трохи дощитиме, але не скрізь.
Стовпчики термометрів вдень покажуть:
У середу, 22 липня, невеликі дощі можливі у декількох областях але у центральних областях - без опадів.
Стовпчики термометрів вдень покажуть:
У четвер, 23 липня, в Україні буде майже без дощу, але похолоднішає.
Стовпчики термометрів вдень покажуть:
У п'ятницю, 24 липня, невеликі дощі пройдуть лише у низці східних та західних областей.
Стовпчики термометрів вдень покажуть:
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як насправді працюють синоптики УкрГМЦ та створюються прогнози погоди.