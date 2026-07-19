UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія

Дощі, грози і температурні "гойдалки": якою буде погода в Україні протягом тижня (карти)

18:30 19.07.2026 Нд
2 хв
Який день буде найспекотнішим і коли накриє негода?
aimg Тетяна Степанова
Фото: синоптики дали прогноз погоди в Україні на тиждень (Getty Images)

Наступного тижня погода в Україні буде нестабільною. Майже щодня прогнозуються дощі, грози, місцями град і шквали. Температура повітря неодноразово змінюватиметься - від спеки до +35 до більш комфортних показників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

У понеділок, 20 липня, в Україні буде хмарно з проясненнями. По всій країні, крім сходу та південного сходу, помірні, у північних та центральних областях місцями значні дощі, грози. Вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с.

Вітер південно-західний, західний, 7-12 м/с.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

  • у північних областях - від +25 до +29 градусів;
  • у східних областях - від +27 до +30 градусів;
  • у центральних областях - від +24 до +30 градусів;
  • у південних областях - від +24 до +30 градусів;
  • у західних областях - від +21 до +26 градусів.

У вівторок, 21 липня, в Україні знову трохи дощитиме, але не скрізь.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

  • у північних областях - від +23 до +27 градусів;
  • у східних областях - від +23 до +33 градусів;
  • у центральних областях - від +22 до +28 градусів;
  • у південних областях - від +24 до +29 градусів;
  • у західних областях - від +19 до +26 градусів.

У середу, 22 липня, невеликі дощі можливі у декількох областях але у центральних областях - без опадів.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

  • у північних областях - від +20 до +25 градусів;
  • у східних областях - від +24 до +31 градусів;
  • у центральних областях - від +20 до +26 градусів;
  • у південних областях - від +25 до +29 градусів;
  • у західних областях - від +18 до +24 градусів.

У четвер, 23 липня, в Україні буде майже без дощу, але похолоднішає.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

  • у північних областях - від +21 до +23 градусів;
  • у східних областях - від +21 до +27 градусів;
  • у центральних областях - від +19 до +25 градусів;
  • у південних областях - від +24 до +27 градусів;
  • у західних областях - від +19 до +25 градусів.

У п'ятницю, 24 липня, невеликі дощі пройдуть лише у низці східних та західних областей.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

  • у північних областях - від +22 до +26 градусів;
  • у східних областях - від +17 до +25 градусів;
  • у центральних областях - від +21 до +26 градусів;
  • у південних областях - від +24 до +27 градусів;
  • у західних областях - від +18 до +24 градусів.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як насправді працюють синоптики УкрГМЦ та створюються прогнози погоди.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
ГідрометцентрПогода в УкраїніПогодаПогода в Києві