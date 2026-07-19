Дожди, грозы и температурные "качели": какой будет погода в Украине в течение недели (карты)

На следующей неделе погода в Украине будет нестабильной. Почти каждый день прогнозируются дожди, грозы, местами град и шквалы. Температура воздуха будет неоднократно меняться - от жары до +35 до более комфортных показателей.
В понедельник, 20 июля, в Украине будет облачно с прояснениями. По всей стране, кроме востока и юго-востока, умеренные, в северных и центральных областях местами сильные дожди, грозы. Днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.
Ветер юго-западный, западный, 7-12 м/с.
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Во вторник, 21 июля, в Украине снова будет небольшой дождь, но не везде.
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В среду, 22 июля, небольшие дожди возможны в нескольких областях, но в центральных областях - без осадков.
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В четверг, 23 июля, в Украине будет почти без дождей, но станет холоднее.
Столбики термометров днем покажут:
В пятницу, 24 июля, небольшие дожди пройдут только в ряде восточных и западных областей.
Столбики термометров днем покажут:
Напомним, ранее мы рассказывали, как действительно работают синоптики УкрГМЦ и создаются прогнозы погоды.