Дожди, грозы и температурные "качели": какой будет погода в Украине в течение недели (карты)

В понедельник, 20 июля, в Украине будет облачно с прояснениями. По всей стране, кроме востока и юго-востока, умеренные, в северных и центральных областях местами сильные дожди, грозы. Днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.

Ветер юго-западный, западный, 7-12 м/с.

Столбики термометров днем покажут:

в северных областях – от +25 до +29 градусов;

в восточных областях – от +27 до +30 градусов;

в центральных областях – от +24 до +30 градусов;

в южных областях – от +24 до +30 градусов;

в западных областях – от +21 до +26 градусов.

Во вторник, 21 июля, в Украине снова будет небольшой дождь, но не везде.

Столбики термометров днем покажут:

в северных областях – от +23 до +27 градусов;

в восточных областях – от +23 до +33 градусов;

в центральных областях – от +22 до +28 градусов;

в южных областях – от +24 до +29 градусов;

в западных областях – от +19 до +26 градусов.

В среду, 22 июля, небольшие дожди возможны в нескольких областях, но в центральных областях - без осадков.

Столбики термометров днем покажут:

в северных областях – от +20 до +25 градусов;

в восточных областях – от +24 до +31 градусов;

в центральных областях – от +20 до +26 градусов;

в южных областях – от +25 до +29 градусов;

в западных областях – от +18 до +24 градусов.

В четверг, 23 июля, в Украине будет почти без дождей, но станет холоднее.

Столбики термометров днем покажут:

в северных областях – от +21 до +23 градусов;

в восточных областях – от +21 до +27 градусов;

в центральных областях – от +19 до +25 градусов;

в южных областях – от +24 до +27 градусов;

в западных областях – от +19 до +25 градусов.

В пятницу, 24 июля, небольшие дожди пройдут только в ряде восточных и западных областей.

Столбики термометров днем покажут: