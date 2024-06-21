Дощі з грозами у західних областях та спека до +34: прогноз погоди на завтра

Погода влітку в Україні

Згідно з попередніми прогнозами синоптиків, липень та перша половина серпня в Україні очікуються спекотними, особливо на півдні та сході країни. Температура повітря в цих регіонах може значно перевищувати норму, а опадів буде значно менше, ніж зазвичай.

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