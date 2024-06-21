Дождь с грозами в западных областях и жара до +34: прогноз погоды на завтра

Погода летом в Украине

Согласно предварительным прогнозам синоптиков, июль и первая половина августа в Украине ожидаются жаркими, особенно на юге и востоке страны. Температура воздуха в этих регионах может значительно превышать норму, а осадков будет значительно меньше обычного.

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