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Дождь с грозами в западных областях и жара до +34: прогноз погоды на завтра

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В субботу, 22 июня, погода в Украине будет жаркой. Однако в западных областях ожидаются дожди и грозы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Укргидрометцентра в Facebook.

По прогнозу синоптиков, завтра будет переменная облачность и без осадков. 

Однако в западных областях во вторую половину дня ожидаются кратковременные дожди, грозы, местами значительные дожди, град и шквалы 17-22 м/с.

Ветер преимущественно южный, в восточной, северо-восточной части и в Приазовье северо-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью составит +13 +18 градусов, а днем +25 +30. При этом на Закарпатье и Прикарпатье местами ожидается +32 +34 градусов.

Погода в столичном регионе

Завтра в Киеве и Киевской области прогнозируется переменная облачность, без осадков. 

Ветер южный, 5-10 м/с.

Температура воздуха по области составит ночью +13 +18 градусов, а днем +25 +30. При этом в Киеве ночью будет +15 +17 градусов, а днем +27 +29.

Погода летом в Украине

Согласно предварительным прогнозам синоптиков, июль и первая половина августа в Украине ожидаются жаркими, особенно на юге и востоке страны. Температура воздуха в этих регионах может значительно превышать норму, а осадков будет значительно меньше обычного.

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Погода в Украине